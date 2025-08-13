Χίος: Αγγίζει τα 30 χιλιόμετρα η περίμετρος της πυρκαγιάς

Αγγίζει τα 30.000 χιλιόμετρα η πυρκαγιά στη Χίο σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ερευνητής του Αστεροσκοπείου Αθηνών και μέλος της Πυρομετεωρολογικής ομάδας The Flame Project, Γιώργος Παπαβασιλείου.

Σε δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό «Σκάι» ο κ. Παπαβασιλείου ανέφερε ότι ανάλογη είναι η περίμετρος και στη φωτιά της Αχαϊας.

Στη Χίο έφτασαν τη νύχτα οι ενισχύσεις από τον Πειραιά καιαπό το πρωί ώρα επιχειρούν 146 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων και 31 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 ελικόπτερα.

Σημειώνεται ότι τη νύχτα εκδηλώθηκε και δεύτερη πυρκαγιά στο νησί, στην περιοχή Κοφινά κοντά στην πόλη της Χίου σε απορρίμματα, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την περιορίσουν άμεσα.