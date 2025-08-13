Πυρκαγιές: Το πιο δύσκολο 24ωρο της αντιπυρικής περιόδου – Δύο τα επικίνδυνα τα μέτωπα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι μεγάλες φωτιές σε Αχαΐα, Ζάκυνθο, Χίο, Βόνιτσα και Πρέβεζα, με τις πυροσβεστικές να συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς βοριάδες.

«Είναι σίγουρα το πιο δύσκολο 24ωρο της αντιπυρικής περιόδου», σχολίασε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, περιγράφοντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ τη δραματική κατάσταση που επικράτησε το τελευταίο εικοσιτετράωρο.

Μόνο χθες, εκδηλώθηκαν 82 πυρκαγιές, αριθμός «πάρα πολύ υψηλός» που, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, την ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες, δημιούργησε τεράστιες δυσκολίες στο έργο της κατάσβεσης.

«Όλος ο μηχανισμός είναι σε διασπορά», πρόσθεσε εκτιμώντας πως τα πιο επικίνδυνα μέτωπα αυτή την ώρα βρίσκονται:

στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, όπου η φωτιά καίει σε δύο εστίες, μία στη ΒΙΠΕ και μία δεύτερη που έχει διασπάσει τις δυνάμεις, καθώς και

στην περιοχή της Πρέβεζας.

Και οι δύο πυρκαγιές είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Αδιάκοπη η μάχη των πυροσβεστών

Ο κ. Τσίγκας αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες που καταβάλλουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν τα πύρινα μέτωπα της χώρας.

«Δεν υπάρχει υπηρεσία Πυροσβεστικής στην Ελλάδα που να μην έχει διαθέσει όχημα», είπε, αναφέροντας ότι ενισχύσεις καταφθάνουν από περιοχές που δεν έχουν ενεργά μέτωπα, ακόμη και με τη βοήθεια πλοίων και ναυτιλιακών εταιρειών. Περίπου 5.000 πυροσβέστες και εθελοντές συμμετέχουν στην επιχείρηση, ενώ η κόπωση είναι εμφανής: «Θα πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι είναι εξουθενωμένοι· η μάχη που έδιναν όλη τη νύχτα ήταν συνεχόμενη, αδιάκοπη και σίγουρα ηρωική», σημείωσε.

«Θα πρέπει περιορίσουμε ότι περιορίζουμε για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας» σημείωσε ο αξιωματικός της πυροσβεστικής.

Αναφορικά με τραυματισμούς πυροσβεστών, ο κ. Τσίγκας σημείωσε πως «προς το παρόν βαίνουν όλα καλά», αν και κάποιοι συνάδελφοι ένιωσαν δυσφορία λόγω του πυκνού καπνού και των υψηλών θερμοκρασιών. Και όπως συμπλήρωσε, όλοι οι διαθέσιμοι πυροσβέστες βρίσκονται είτε σε οχήματα, είτε σε πεζοπόρα τμήματα, είτε πλάι σε δασοκομάντος και μηχανήματα έργου για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

«Η φωτιά δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα»

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών υπογράμμισε επίσης ότι η αναπροσαρμογή των δυνάμεων είναι συνεχής, καθώς «η ίδια η φωτιά δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα» και οι άνεμοι μπορούν να ενισχυθούν τοπικά κατά 1-2 μποφόρ, αλλάζοντας κατεύθυνση και δυσκολεύοντας την επιχείρηση.

Μιλώντας τέλος για τα εναέρια μέσα δήλωσε ότι «θα πρέπει να έχουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας» τονίζοντας ότι με σταδιακή επιτήρηση και ρίψεις νερού «να πετύχουμε ό,τι καλύτερο γίνεται υπό αυτές τις συνθήκες».

