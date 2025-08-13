Logo Image

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στα Μέγαρα

Κοινωνία

REUTERS/Stelios Misinas/Φωτ. αρχείου

Πώς περιέγραψε την κατάσταση ο ο δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης

Υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά στα Μέγαρα, όπως έκανε γνωστό ο δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης, μιλώντας στην τηλεόραση του Open.

«Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν καταφέρει και την ελέγχουν. Δεν έχει σβήσει, έχουμε σημεία με μικροεστίες. Επιχειρεί η Πυροσβεστική και στο δάσος και στον οικισμό και προσπαθεί να αποφύγει τυχόν αναζωπυρώσεις ή άλλες εστίες. Σε γενικές γραμμές είναι σε ύφεση η πυρκαγιά», ανέφερε μεταφέροντας με επιφύλαξη αναφορές για ζημιές σε τέσσερα σπίτια.

Στην περιοχή πνέουν πολύ έντονοι άνεμοι, εγείροντας ανησυχίες για την πορεία της φωτιάς.

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.

