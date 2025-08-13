Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στα Μέγαρα

Υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά στα Μέγαρα, όπως έκανε γνωστό ο δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης, μιλώντας στην τηλεόραση του Open.

«Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν καταφέρει και την ελέγχουν. Δεν έχει σβήσει, έχουμε σημεία με μικροεστίες. Επιχειρεί η Πυροσβεστική και στο δάσος και στον οικισμό και προσπαθεί να αποφύγει τυχόν αναζωπυρώσεις ή άλλες εστίες. Σε γενικές γραμμές είναι σε ύφεση η πυρκαγιά», ανέφερε μεταφέροντας με επιφύλαξη αναφορές για ζημιές σε τέσσερα σπίτια.

Στην περιοχή πνέουν πολύ έντονοι άνεμοι, εγείροντας ανησυχίες για την πορεία της φωτιάς.

