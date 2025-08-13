Logo Image

Φωτιά τώρα στην Κεφαλονιά – Νέο μέτωπο στην περιοχή Αθέρας

Φωτιά τώρα στην Κεφαλονιά – Νέο μέτωπο στην περιοχή Αθέρας

Στη μάχη και εναέρια μέσα

Νέα πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αθέρας στην Κεφαλονιά, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

