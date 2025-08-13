Φωτιά τώρα στην Κεφαλονιά – Νέο μέτωπο στην περιοχή Αθέρας

Νέα πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αθέρας στην Κεφαλονιά, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

