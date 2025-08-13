Logo Image

Φωτιά στη Χίο: Αγωνιώδεις προσπάθειες να σωθούν άλογα από την πύρινη λαίλαπα – Συγκλονίζει το βίντεο

Κοινωνία

Φωτιά στη Χίο: Αγωνιώδεις προσπάθειες να σωθούν άλογα από την πύρινη λαίλαπα – Συγκλονίζει το βίντεο

Facebook/Forecast Weather Greece

Ευτυχή έκβαση είχαν οι προσπάθειες διάσωσης αλόγων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μάχη με την πύρινη λαίλαπα και στη Χίο.

Συγκλονιστικές εικόνες μας έρχονται από τον Βολισσό, όπου έγιναν αγωνιώδεις προσπάθειες να σωθούν από την πύρινη κόλαση άλογα.

Οι προσπάθειες είχαν ευτυχή έκβαση.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube