Φωτιά στα Μέγαρα: Ήχησε το 112 για τον οικισμό Άγιος Κωνσταντίνος

Μαίνεται εκτός ελέγχου η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 04:00 το πρωί στα Μέγαρα. Οι φλόγες κινούνται ολοταχώς προς τον οικισμό του Αγίου Κωνσταντίνου.

Με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι του οικισμού καλούνται να είνα σε ετοιμότητα για πιθανή απομάκρυνση.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ Δασική πυρκαγιά στηv περιοχή Οικισμός #Άγιος_Κωνσταντίνος της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 13, 2025

Να σημειωθεί ότι στην περιοχή έχει διακοπεί και η ηλεκτροδότηση.

Φωτιά και σε χώρο εμπορίου στο Κορωπί

Συναγερμός έχει σημάνει εν τω μεταξύ και στο Κορωπί για φωτιά που ξέσπασε μέσα σε χώρο εμπορίου.

