Φωτιά στα Μέγαρα: Ήχησε το 112 για τον οικισμό Άγιος Κωνσταντίνος

Κοινωνία

(EUROKINISSI)

Οι κάτοικοι καλούνται να είναι σε ετοιμότητα

Μαίνεται εκτός ελέγχου η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 04:00 το πρωί στα Μέγαρα. Οι φλόγες κινούνται ολοταχώς προς τον οικισμό του Αγίου Κωνσταντίνου.

Με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι του οικισμού καλούνται να είνα σε ετοιμότητα για πιθανή απομάκρυνση.

Να σημειωθεί ότι στην περιοχή έχει διακοπεί και η ηλεκτροδότηση. 

Φωτιά και σε χώρο εμπορίου στο Κορωπί

Συναγερμός έχει σημάνει εν τω μεταξύ και στο Κορωπί για φωτιά που ξέσπασε μέσα σε χώρο εμπορίου.

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής. 

