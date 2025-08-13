Φωτιά τώρα στην περιοχή Κουμιντρί στα Μέγαρα

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή Κουμιντρί στα Μέγαρα Αττικής.

Η φωτιά και καίει χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, ακούγονται εκρήξεις.

Στο σημείο έσπευσαν 95 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα. Συνδράμουν και υδροφόρες του ΟΤΑ.

Η φωτιά κατευθύνεται προς τον οικισμό του Αγίου Κωνσταντίνου.

Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να είναι σε ετοιμότητα για πιθανή ανάγκη απομάκρυνσης. Στην περιοχή έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση.