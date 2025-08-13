Logo Image

Φωτιά τώρα στην Ιόνια Οδό στο ύψος της Κλεισούρας (βίντεο)

Κοινωνία

Φωτιά τώρα στην Ιόνια Οδό στο ύψος της Κλεισούρας (βίντεο)

Ακόμη ένα πύρινο μέτωπο

Δεν έχει τέλος η πύρινη κόλαση που δοκιμάζει όλη τη χώρα.

Νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από περίπου μισή ώρα στην Ιόνια Οδό, στο ύψος της Κλεισούρας, σύμφωνα με το Epiros Gate.

