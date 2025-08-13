Χρήση «αντι-πυρ» στην Ζάκυνθο για να γλυτώσουν τα σπίτια από την φωτιά

Ανεξέλεγκτα καίει η φωτιά στη Λιθακιά, Αγαλά και Κοιλιώμενο Ζακύνθου. Ζημιές σε σπίτια υπήρξαν στην Αγαλά, καθώς η πυρκαγιά πέρασε μέσα από το χωριό.

Στην Λιθακιά οι πυροσβέστες προχώρησαν σε μία αντι-δημοφιλή τακτική «πυρόσβεσης». Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής της ΕΡΤ η πυροσβεστική βλέποντας πως η φωτιά «τρέχει» προς τα πρώτα σπίτια του χωριού, έβαλε φωτιά και με τον τρόπο αυτό φάνηκε σε πρώτο στάδιο να κόβεται η πορεία του μετώπου.

Πρόκειται για την μέθοδο αντι -πύρ, όταν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, ανάβουν την φωτιά κατά μήκος γραμμικού στοιχείου γυμνού από καύσιμη ύλη, όπως δρόμος, αντιπυρική ζώνη, κλπ., προς την πλευρά από την οποία πλησιάζει το επερχόμενο μέτωπο.

Στόχος είναι να καεί η βλάστηση που πρόκειται να βρεθεί στον δρόμο της πυρκαγιάς με φωτιά μικρής σχετικά έντασης και ελεγχόμενης συμπεριφοράς, ώστε όταν φθάσει η πυρκαγιά να μην έχει τι να κάψει και έτσι να σταματήσει.

Για την επιτυχή εφαρμογή του απαιτείται καλή γνώση και σημαντική εμπειρία, καθώς πρέπει να επιλεγεί ο κατάλληλος χώρος που θα αυξήσει την πιθανότητα επιτυχίας και την ασφάλεια των πυροσβεστών.

Αν και στο εξωτερικό, ειδικά στις ΗΠΑ είναι μια δεδομένη τακτική πυρόσβεσης, στην Ελλάδα ως μέθοδος χρησιμοποιείται σπανίως.

Η μέθοδος αυτή νομιμοποιήθηκε εκ νέου στην Ελλάδα το 2022.