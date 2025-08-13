Φωτιά τώρα στον Πρωτόπαππα Ιωαννίνων – Μήνυμα από το 112

Φωτιά ξέσπασε τις βραδινές ώρες, σήμερα, στην περιοχή Πρωτόπαππα στα Ιωάννινα.

Στάλθηκε μήνυμα από το 112 το οποίο καλεί τους κατοίκους της περιοχής Πρωτόππαπα να κατευθυνθούν προς Λιγοψά.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Πρωτόπαππα απομακρυνθείτε προς #Λιγοψά ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση. Έχουν κινητοποιηθεί 28 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ στο έργο συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.