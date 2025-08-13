Logo Image

Φωτιά τώρα στον Πρωτόπαππα Ιωαννίνων – Μήνυμα από το 112

Κοινωνία

INTIME NEWS

Στην περιοχή επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 13 οχήματα και υδροφόρες ΟΤΑ

Φωτιά ξέσπασε τις βραδινές ώρες, σήμερα, στην περιοχή Πρωτόπαππα στα Ιωάννινα.

Στάλθηκε μήνυμα από το 112 το οποίο καλεί τους κατοίκους της περιοχής Πρωτόππαπα να κατευθυνθούν προς Λιγοψά.

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση. Έχουν κινητοποιηθεί 28 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ στο έργο συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

