Στο έλεος του πύρινου ολέθρου η Πρέβεζα – Ανεξέλεγκτη η φωτιά που ξεκίνησε από τον Άγιο Γεώργιο

Απίστευτες υλικές και οικολογικές καταστροφές από την ανεξέλεγκτη πυρκαγιά

Δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης στην Πρέβεζα, καθώς η φωτιά που ξεκίνησε από τον Άγιο Γεώργιο καίει ανεξέλεγκτη από τις πρωινές ώρες, κάνοντας στάχτη ότι βρεθεί στον δρόμο της.

Η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 10 το πρωί και επεκτάθηκε σύντομα καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις ήταν εξαιρετικά ισχνές, με μόνο τρία ελικόπτερα να κάνουν – καθυστερημένα – εναέριες ρίψεις.

Πολλά σπίτια έχουν γίνει στάχτη, με τους οργισμένους κατοίκους τους να καταγγέλλουν με δάκρυα στα μάτια την αδράνεια των αρχών.

Συναγερμός έχει χτυπήσει στις γύρω περιοχές με απανωτά μηνύματα του 112 που καλούν τους πολίτες σε Φιλιππιάδα, Θεσπρωτικό και άλλες περιοχές να βρίσκονται σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Νέο 112 καλεί τους κατοίκους των περιοχών Γοργόμυλος, Γυμνότοπος και Τσαγκαρόπουλο να κατευθυνθούν προς 5 πηγάδια και τους κατοίκους της Παλαιάς Φιλιππιάδας να απομακρυνθούν προς Νέα Φιλιππιάδα

Το σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά είναι η πηγές απ’ όπου υδρεύονται η Πρέβεζα, η Άρτα και η Λευκάδα, με αποτέλεσμα οι πολίτες των περιοχών αυτών να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υδροδότησης. Στην ευρύτερη περιοχή της Λάκκας Σουλίου και στο Θεσπρωτικό πέρα από νερό, οι κάτοικοι δεν έχουν ούτε ρεύμα.

Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί τα κέντρα υγείας στην Φιλιππιάδα και το Θεσπρωτικό, καθώς και το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων της λίμνης Ζηρού.

Η φωτιά έχει περάσει στη λίμνη Ζηρού καίγοντας ένα τοπίο απίστευτου φυσικού κάλλους. Η οικολογική καταστροφή είναι τρομερή.

