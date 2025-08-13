Στο έλεος του πύρινου ολέθρου η Πρέβεζα – Ανεξέλεγκτη η φωτιά που ξεκίνησε από τον Άγιο Γεώργιο

Δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης στην Πρέβεζα, καθώς η φωτιά που ξεκίνησε από τον Άγιο Γεώργιο καίει ανεξέλεγκτη από τις πρωινές ώρες, κάνοντας στάχτη ότι βρεθεί στον δρόμο της.

Η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 10 το πρωί και επεκτάθηκε σύντομα καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις ήταν εξαιρετικά ισχνές, με μόνο τρία ελικόπτερα να κάνουν – καθυστερημένα – εναέριες ρίψεις.

Πολλά σπίτια έχουν γίνει στάχτη, με τους οργισμένους κατοίκους τους να καταγγέλλουν με δάκρυα στα μάτια την αδράνεια των αρχών.

Συναγερμός έχει χτυπήσει στις γύρω περιοχές με απανωτά μηνύματα του 112 που καλούν τους πολίτες σε Φιλιππιάδα, Θεσπρωτικό και άλλες περιοχές να βρίσκονται σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Θεσπρωτικό και #Φιλιππιάδα #Πρεβέζης παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ρωμιά της Περιφερειακής Ενότητας #Πρεβέζης ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Φιλιππιάδα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Νέο 112 καλεί τους κατοίκους των περιοχών Γοργόμυλος, Γυμνότοπος και Τσαγκαρόπουλο να κατευθυνθούν προς 5 πηγάδια και τους κατοίκους της Παλαιάς Φιλιππιάδας να απομακρυνθούν προς Νέα Φιλιππιάδα

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Γοργόμυλος #Γυμνότοπος και #Τσαγκαρόπουλο της Περιφερειακής Ενότητας #Πρεβέζης απομακρυνθείτε προς #5_Πηγάδια ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV… — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Παλαιά_Φιλιππιάδα της Περιφερειακής Ενότητας #Πρεβέζης απομακρυνθείτε προς #Νέα_Φιλιππιάδα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Το σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά είναι η πηγές απ’ όπου υδρεύονται η Πρέβεζα, η Άρτα και η Λευκάδα, με αποτέλεσμα οι πολίτες των περιοχών αυτών να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υδροδότησης. Στην ευρύτερη περιοχή της Λάκκας Σουλίου και στο Θεσπρωτικό πέρα από νερό, οι κάτοικοι δεν έχουν ούτε ρεύμα.

Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί τα κέντρα υγείας στην Φιλιππιάδα και το Θεσπρωτικό, καθώς και το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων της λίμνης Ζηρού.

Η φωτιά έχει περάσει στη λίμνη Ζηρού καίγοντας ένα τοπίο απίστευτου φυσικού κάλλους. Η οικολογική καταστροφή είναι τρομερή.