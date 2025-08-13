Εορτολόγιο 13 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη

Η Αγία Ευδοκία η Βασίλισσα και η Αγία Ειρήνη η Βασιλίσσα τιμώνται σήμερα, 13 Αυγούστου, από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμώνται επίσης:

Ο Όσιος Δωρόθεος

Ο Άγιος Τύχων ο Επίσκοπος Ζαντόνσκ

Η Ανακομιδή και η Μετάθεση του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητή. Η

Η 13η Αυγούστου είναι επίσης η απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού.

Άγια Ευδοκία η Βασίλισσα

Η Αγία Ευδοκία ήταν κόρη του Αθηναίου φιλοσόφου Λεοντίου και γεννήθηκε το 401 μ.Χ. Ονομαζόταν Αθηναΐδα και σύμφωνα με το saint.gr έλαβε σημαντική μόρφωση, σπουδάζοντας ρητορική και φιλοσοφία.

Όταν πέθανε ο Λεόντιος, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου παντρεύτηκε τον Θεοδόσιο τον Β’, βαπτίστηκε χριστιανή και πήρε το όνομα Ευδοκία.

Η Ευδοκία από τη φύση της γυναίκα σεμνή, δεν ανακατεύθηκε καθόλου με τις βασιλικές υποθέσεις. Την είλκυσε περισσότερο η αλήθεια του Χριστού, γι’ αυτό και επεδίωξε να επισκεφθεί τους Άγιους Τόπους.

Η επιστροφή της, όμως, στη Βασιλεύουσα, επεφύλασσε εκπλήξεις. Οι σχέσεις της με τον Θεοδόσιο ψυχράνθηκαν, λόγω συκοφαντιών. Για αυτό, με την άδεια του επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ, όπου ίδρυσε πολλά μοναστήρια.

