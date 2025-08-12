Β. Βαθρακογιάννης:  4.850 πυροσβέστες στην μάχη – 34 μηνύματα για εκκενώσεις

4.850 πυροσβέστες επιχειρούν στα μέτωπα της φωτιάς, ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας 62 εναέρια έδιναν μάχη με τις φλόγες, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του εκπρόσωπου Τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλη Βαθρακογιάννη.

«Η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με πλήθος ενεργών εστιών, και κάθε νέα εστία έχει τις προϋποθέσεις να μετατραπεί σε επικίνδυνο», τόνισε.

Σε 48 ώρες εκδηλώθηκαν 152 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ το 112 έχει στείλει 34 μηνύματα για εκκενώσεις.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η ΕΛΑΣ, το Λιμενικό και το ΕΚΑΒ συνδράμουν.

«Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταπολεμήσουμε τα ενεργά μέτωπα. Απευθύνω έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών. Τις επόμενες ημέρες η κατάσταση θα δυσκολέψει», σημείωσε ο κ. Βαθρακογιάννης.