Logo Image

Θεσσαλονίκη: Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στον δήμο Βόλβης

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στον δήμο Βόλβης

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Νωρίτερα, υπήρξε προειδοποίηση από το 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι του Βαϊοχωρίου

Μάχη συνεχίζουν να δίνουν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που αναζωπυρώθηκε σήμερα, λόγω των ισχυρών ανέμων, σε αγροτοδασική έκταση στο δήμο Βόλβης στη Θεσσαλονίκη.

Νωρίτερα, υπήρξε προειδοποίηση από το 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι του Βαϊοχωρίου με κατεύθυνση προς τη Νυμφόπετρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, εκκενώθηκε το χωριό, αλλά δεν κρίθηκε αναγκαίο να απομακρυνθούν όσοι μένουν στη δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων ασύλου.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας συνέδραμαν από αέρος στην κατάσβεση δύο ελικόπτερα.

Πηγή: ΑΜΠΕ 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube