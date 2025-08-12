Logo Image

Φωτιά στην Κάτω Αχαΐα: Απομακρύνθηκαν προς Πύργο δύο ασθενείς του Κέντρου Υγείας μετά το μήνυμα του «112»

Κοινωνία

(EUROKINISSI)

Νωρίτερα εστάλη μήνυμα για εκκένωση της περιοχής

Δύο ασθενείς και το προσωπικό του Κέντρου υγείας Κάτω Αχαΐας, απομακρύνονται προληπτικά από τις εγκαταστάσεις της υγειονομικής μονάδας μετά το μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής και μετακινούνται προς Βάρδα.

Το κέντρο υγείας της Βάρδας, όπως και αυτό της Γαστούνης, μαζί με τα νοσοκομεία Αμαλιάδας και Πύργου, έχουν τεθεί σε πλήρη επιφυλακή με απόφαση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας στην περίπτωση που χρειαστεί να υποδεχθούν περιστατικά. Υπενθυμίζεται ότι η οδική επικοινωνία με την Πάτρα έχει διακοπεί λόγω της πυρκαγιάς.

Πηγή: ΑΜΠΕ 

