Κόλαση φωτιάς στην Αχαΐα ( Βίντεο) – Επιχείρηση απομάκρυνσης χιλιάδων κατοίκων

Σε εξέλιξη είναι η τιτάνια προσπάθεια απομάκρυνσης των κατοίκων της Κάτω Αχαΐας, μιας κωμόπολης με χιλιάδες κατοίκους, γεγονός που απαιτεί μέτρα υψηλής ασφαλείας.

80 αστυνομικοί με 35 οχήματα συντονίζουν τις εκκενώσεις, με την συνδρομή κάθε ΙΧ και λεωφορείων.

Η μόνη ασφαλή διαφυγή των κατοίκων είναι προς τον Πύργο όχι προς την Πάτρα.

Αντιμέτωπες με 3 διαφορετικές πυρκαγιές είναι οι δυνάμεις πυρόσβεσης γύρω από την Πάτρα, στα Φλογεραίϊκα, στο Πλατάνι και στα Δεμένικα Αχαΐας

Η περιοχή βρίσκεται σε πύρινο κλοιό, με τον πυκνό καπνό και τις φλόγες να κάνουν αποπνικτική την ατμόσφαιρα και ακόμα πιο δύσκολο το έργο της πυρόσβεσης.

Προς τα εκεί κατευθύνονται όλα τα οχήματα, όλα τα λεωφορεία που μπορούν να πάρουν μαζί τους στον κόσμο και να απομακρυνθούν από την Κάτω Αχαΐα, όπου φαίνεται πως το πύρινο μέτωπο κινείται απειλητικά προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Καταλύματα για τους πυρόπληκτους

Να σημειωθεί ότι στην ιστοσελίδα του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ειδική πλατφόρμα, επικουρικά των παροχών από τους ΟΤΑ για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων από την πυρκαγιά στις πληγείσες περιοχές της Αχαΐαςπυρκαγ

Στην πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος μπορούν να μπαίνουν οι πυρόπληκτοι συμπολίτες από την Αχαΐα, ακριβώς για να προχωρήσουν στις σχετικές αιτήσεις.

Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις