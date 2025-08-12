Χίος: Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο βόρειο τμήμα του νησιού – 112 για Παρπαριά και Χάλανδρα

Ανεξέλεγκτη η φωτιά που καίει από το μεσημέρι τη βόρεια Χίο.

Με μηνύματα μέσω του 112 εκκενώνονται το ένα μετά το άλλο τα χωριά της περιοχής. Ήδη δόθηκε εντολή εκκένωσης της Κατάβασης, των Διευχών, της Σιδηρούντας, των Φυτών και των Κηπουριών, ενώ στις 21.45 δόθηκε εντολή εκκένωσης της Παρπαριάς προς Καμπιά και Καρδάμυλα!

Λίγη ώρα αργότερα, 112 εστάλη και στη περιοχή Χάλανδρα για απομάκρυνση απομακρυνθείτε μέσω Κάμπιας προς Καρδάμυλα.