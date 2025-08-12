Logo Image

Φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Πρεβέζης: Εκκενώνονται τα κέντρα υγείας σε Φιλιππιάδα και Θεσπρωτικό

Κοινωνία

(EUROKINISSI)

Εκκενώνεται και το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων της λίμνης Ζηρού

Η φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Πρεβέζης μαίνεται ανεξέλεγκτη. Αυτή τη στιγμή εκκενώνονται τα κέντρα υγείας σε δύο περιοχές που βρίσκονται κοντά στο μέτωπο της φωτιάς.

Συγκεκριμένα εκκενώνονται τα κέντρα υγείας σε Θεσπρωτικό και Φιλιππιάδα.

Νωρίτερα είχε σταλεί 112 για τους κατοίκους των δύο αυτών περιοχών να βρίσκονται σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Εκκενώθηκε επίσης το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στη λίμνη Ζηρού.

Εξαιτίας της φωτιάς, Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υδροδότησης.

