Φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Πρεβέζης: Σοβαρά προβλήματα υδροδότησης σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα

Σοβαρά προβλήματα στην υδροδότησή τους αντιμετωπίζουν η Πρέβεζα, η Άρτα και η Λευκάδα, εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς στον Άγιο Γεώργιο, που μαίνεται ανεξέλεγκτη από τις πρωινές ώρες σήμερα.

Το σημείο όπου έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά είναι οι πηγές απ’ όπου υδρεύονται Λευκάδα, Άρτα και Πρέβεζα.

Στην ευρύτερη περιοχή της Λάκκας Σουλίου, καθώς και στο Θεσπρωτικό, εδώ και μερικά λεπτά έχει κοπεί -εκτός από το νερό – και το ρεύμα.

Πριν από λίγο στάλθηκε νέο μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Φιλιππιάδας και του Θεσπρωτικού, ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.