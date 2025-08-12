Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας: Δόθηκε εντολή προληπτική εκκένωση της Κάτω Αχαΐας

Ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ανάφερε ότι «είναι πολύ μεγάλο το μέτωπο. Είναι πολύ ζωντανοί οι οικισμοί γύρω από τους οποίους είναι η φωτιά. Έχουν καεί κάποια σπίτια, κινδυνεύουν πολλά περισσότερα».

Όπως είπε, μιλώντας στο Open, έχουν καεί σπίτια σε όλους τους οικισμούς μέχρι τις παρυφές».

«Καίγονται τώρα στο παραλιακό μέτωπο, έχουμε κίνδυνο των οικισμών, του Αλισσού και μόλις τώρα δώσαμε έγκριση για την εκκένωσης της πόλης της Κάτω Αχαΐας, της πρωτεύουσάς μας γιατί υπάρχει κίνδυνος σε σχέση με τη φωτιά», σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Δόθηκε εντολή για την προληπτική εκκένωση της Κάτω Αχαΐας, της πόλης μας», τονίζοντας ότι έχει φτάσει στις παρυφές της πόλης η φωτιά. «Ζητάμε τη συνδρομή της αστυνομίας γιατί πρέπει να γίνει σωστά και πάρα πολύ οργανωμένα η εκκένωση, γιατί μιλάμε για μια πόλη όχι για ένα χωριό. Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, η πόλη της Κάτω Αχαΐας αριθμεί περίπου 7.000 κατοίκους.

Το μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση απο την Κάτω Αχαΐα