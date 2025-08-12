Logo Image

Παντελής Μπουρνιάς(Αντιπεριφερειάρχης Χίου) για φωτιά: Θα είναι δύσκολο το βράδυ

Κοινωνία

Παντελής Μπουρνιάς(Αντιπεριφερειάρχης Χίου) για φωτιά: Θα είναι δύσκολο το βράδυ

(ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ/EUROKINISSI)

«Ήδη έχουμε κάνει εκκενώσεις πάρα πολλές», τόνισε

Για το δύσκολο πύρινο μέτωπο που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες στη Χίο, μίλησε ο αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Μπουρνιάς.

«Φοβάμαι με τον αέρα αυτή η βραδιά θα είναι πολύ δύσκολη, γιατί είναι δύσκολη μορφολογικά περιοχή και δεν μπορούν να έχουν εύκολα πρόσβαση» οι δυνάμεις κατάσβεσης, δήλωσε μιλώντας στο Open.

«Ήδη έχουμε κάνει εκκενώσεις πάρα πολλές, σχεδόν τα περισσότερα χωριά τα έχουμε εκκενώσει αυτή τη στιγμή στη βόρεια περιοχή. Αν πάει προς τη βορειοδυτική περιοχή, εννοείται θα κάνουμε κι άλλες εκκενώσεις, ό,τι χρειάζεται για να σωθούν ζωές. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας», επισήμανε ο κ. Μπουρνιάς.

Αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει φτάσει κοντά σε οικισμούς που δεν είχαν πολλούς κατοίκους. Άρα, το να πάρουμε τους κατοίκους από εκεί ήταν εύκολη λύση», διευκρινίζοντας ότι η κατεύθυνση για όσους απομακρύνονται είναι βορειοανατολικά.  «Το βράδυ θα είναι πολύ δύσκολο», συμπλήρωσε.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube