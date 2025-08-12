Φ. Ζαΐμης (Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας): «Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις»

«Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις», τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, για τις εν εξελίξει πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στη Δυτική Αχαΐα.

«Και πέρυσι είχαμε τεράστιες πυρκαγιές. Δυστυχώς και φέτος η φωτιά από το Χαϊκάλι πλησίον στα όρια της ΒΙΠΕ, ήταν με τόσο δυνατούς ανέμους που μπήκε δυστυχώς στη ΒΙΠΕ. Έχει περάσει σε όλη τη βιομηχανική περιοχή. Γίνεται τεράστια προσπάθεια να σωθούν εργοστάσια τα οποία έχουν εύφλεκτα υλικά, με πάρα πολλά χωματουργικά και εννοείται με πυροσβεστικά οχήματα και με εναέρια», είπε, μιλώντας στο Open.

Για να προσθέσει: «Η φωτιά πέρασε από τη ΒΙΠΕ προς τη μεριά της Πάτρας, προς τα Βραχναίικα. Είναι πολύ δύσκολες οι καταστάσεις. Ο αέρας είναι πάρα πολύ δύσκολος και το χειρότερο είναι ότι τώρα σας μιλάω από ένα δεύτερο μέτωπο που έχουμε από την πλευρά του Πλατανίου της Πάτρας, το οποίο είναι ανατολικά κοντά στον Άγιο Βασίλη της Πάτρας, επίσης με μεταποιητικές επιχειρήσεις και πολλά εργοστάσια».

«Είναι πολύ δυνατός ο άνεμος και πνέει προς την πλευρά της Πάτρας», υπογράμμισε, καλώντας τους πολίτες να σεβαστούν τα μηνύματα απομάκρυνσης που λαμβάνουν από το «112».