Κοινωνία

Χίος: Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Forecast Weather Greece

Αποπνικτική η κατάσταση

Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα της Χίου, βρίσκεται αυτήν την στιγμή σε εξέλιξη, όπως ενημέρωσε και ο υπουργός Ναυτιλίας Β. Κικίλιας.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 5 πλοία του λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό, ένα παράκτιο περιπολικό του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη.

Εντωμεταξύ η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική με τον κόσμο να δυσκολεύεται να αναπνεύσει.

