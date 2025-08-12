Χίος: Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα

Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα της Χίου, βρίσκεται αυτήν την στιγμή σε εξέλιξη, όπως ενημέρωσε και ο υπουργός Ναυτιλίας Β. Κικίλιας.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 5 πλοία του λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό, ένα παράκτιο περιπολικό του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη.

Εντωμεταξύ η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική με τον κόσμο να δυσκολεύεται να αναπνεύσει.