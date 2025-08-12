Logo Image

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Πρεβέζης – Πέρασε την παλιά Εθνική Ιωαννίνων – Άρτας

Κοινωνία

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Πρεβέζης – Πέρασε την παλιά Εθνική Ιωαννίνων – Άρτας

Βασίλης Καλέτσιος / Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Τι είπε ο δήμαρχος Ζηρού, Γιώργος Γιολδάσης

Ανεξέλεγκτη είναι η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από τις πρωινές ώρες στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας, η οποία αυτή τη στιγμή έχει χωριστεί σε δύο μέτωπα.

Σύμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου Ζηρού, Γιώργου Γιολδάση, η φωτιά έχει περάσει την παλιά Εθνική Ιωαννίνων – Άρτας και κατευθύνεται προς Ριζοβούνι.

Η φωτιά έχει χωριστεί σε δύο μέτωπα, με το ένα να κατευθύνεται βόρεια προς τον νομό Ιωαννίνων και το άλλο προς Λάκκα Σουλίου. Πολύ κοντά στα σύνορα Πρέβεζας – Ιωαννίνων οι φλόγες.

Στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους ανθρώπου που βρίσκονται στα γύρω χωριά να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό

Διαβάστε ακόμη: 

Φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Πρεβέζης: Οργισμένοι κάτοικοι καταγγέλλουν αδράνεια από τις αρχές – Εντυπωσιακά βίντεο από τη φωτιά

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube