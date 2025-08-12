Ανεξέλεγκτη η φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Πρεβέζης – Πέρασε την παλιά Εθνική Ιωαννίνων – Άρτας

Ανεξέλεγκτη είναι η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από τις πρωινές ώρες στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας, η οποία αυτή τη στιγμή έχει χωριστεί σε δύο μέτωπα.
Σύμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου Ζηρού, Γιώργου Γιολδάση, η φωτιά έχει περάσει την παλιά Εθνική Ιωαννίνων – Άρτας και κατευθύνεται προς Ριζοβούνι.
Η φωτιά έχει χωριστεί σε δύο μέτωπα, με το ένα να κατευθύνεται βόρεια προς τον νομό Ιωαννίνων και το άλλο προς Λάκκα Σουλίου. Πολύ κοντά στα σύνορα Πρέβεζας – Ιωαννίνων οι φλόγες.
Στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους ανθρώπου που βρίσκονται στα γύρω χωριά να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Παπαδάτες #Γαλατάς #Ριζοβούνι #Μελιανά #Ζερβός #Πρεβέζης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki
@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
