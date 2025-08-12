Ανεξέλεγκτη η φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Πρεβέζης – Πέρασε την παλιά Εθνική Ιωαννίνων – Άρτας

Ανεξέλεγκτη είναι η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από τις πρωινές ώρες στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας, η οποία αυτή τη στιγμή έχει χωριστεί σε δύο μέτωπα.

Σύμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου Ζηρού, Γιώργου Γιολδάση, η φωτιά έχει περάσει την παλιά Εθνική Ιωαννίνων – Άρτας και κατευθύνεται προς Ριζοβούνι.

Η φωτιά έχει χωριστεί σε δύο μέτωπα, με το ένα να κατευθύνεται βόρεια προς τον νομό Ιωαννίνων και το άλλο προς Λάκκα Σουλίου. Πολύ κοντά στα σύνορα Πρέβεζας – Ιωαννίνων οι φλόγες.

Στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους ανθρώπου που βρίσκονται στα γύρω χωριά να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό

