Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας: Επεκτείνεται η φωτιά και απειλεί νέους οικισμούς, έκκληση για περισσότερα εναέρια μέσα

«Αν επεκταθεί περαιτέρω στο δάσος της Μόβρης, μπορεί να φτάσει στην Ηλεία», τόνισε

«Δεν είναι καλή η κατάσταση, επεκτείνεται η φωτιά και νότια. Πάει σε οικισμούς καινούργιους και μάλιστα σε οικισμούς που γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις που μπορούν να φτάσουν τη φωτιά πολύ μακριά», ανάφερε ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, για το εν εξελίξει πύρινο μέτωπο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Αλεξόπουλος, μιλώντας στο Open, είπε ότι η φωτιά απειλεί την Καρυά της Κοινότητας Πετροχωρίου, όπου «πάμε για εκκένωση και εκεί. Εκκενώνουμε συνεχώς οικισμούς».

«Αν επεκταθεί περαιτέρω στο δάσος της Μόβρης, μπορεί να φτάσει στην Ηλεία», τόνισε, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη μεγάλης συνδρομής των εναέριων μέσων, καθώς αυτά που επιχειρούν τώρα «δεν επαρκούν», κάνοντας έκκληση για περισσότερα εναέρια όσο διαρκεί το φως της ημέρας.

