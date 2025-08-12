Φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Πρεβέζης: Οργισμένοι κάτοικοι καταγγέλλουν αδράνεια από τις αρχές – Εντυπωσιακά βίντεο από τη φωτιά

Με δάκρυα στα μάτια οι κάτοικοι του χωριού Άγιος Γεώργιος καταγγέλλουν πως οι αρμόδιες αρχές τους άφησαν στο έλεος του πύρινου εφιάλτη.

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου, η φωτιά ξεκίνησε από τις 10 το πρωί.

«Αμέσως κάλεσα τις αρχές αλλά με κορόιδεψαν», δηλώνει χαρακτηριστικά. «Μου είπαν ότι έχουν γίνει ρίψεις από αέρος, αλλά δεν έχουν κάνει τίποτα. Μας κορόιδεψαν!»

Ένας ηλικιωμένος κάτοικος του χωριού δεν μπορεί να συγκρατήσει την αγανάκτησή του.

«Καίγεται το σπίτι μου!», φωνάζει δακρυσμένος.

Μόνοι τους οι άνθρωποι – με την συνδρομή λίγων πυροσβεστικών οχημάτων – προσπαθούν να προστατεύσουν τους κόπους μίας ζωής ενώ η πύρινη λαίλαπα βρίσκεται μία ανάσα μακριά τους.