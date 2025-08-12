Δήμαρχος Πρέβεζας για φωτιά: Είναι δύσκολες οι συνθήκες στον Άγιο Γεώργιο – Είχαμε εμπρησμούς πριν 3 μέρες

Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε στον Άγιο Γεώργιο του Δήμου Ζηρού στην Πρέβεζα.

Ο δήμαρχος Πρέβεζας, Νίκος Γεωργάκος, μιλώντας στο Open, τόνισε ότι η πυρκαγιά «είναι στον όμορο δήμο, τον δήμο Ζηρού, αλλά εξαρτάται κατά πολύ και ο πληθυσμός της Πρέβεζας από την συγκεκριμένη πυρκαγιά. Είναι πολύ δύσκολο το ανάγλυφο. Σε συνεννόηση με τον δήμαρχο, τον κ. Γιολδάση, είχαμε εκκενώσει τον οικισμό του Αγίου Γεωργίου, είχε φτάσει η φωτιά μέσα στο χωριό. Εκεί είναι και οι πηγές του Αγίου Γεωργίου που υδροδοτούν όλη την περιοχή της Πρέβεζας, μεγάλο κομμάτι της Λευκάδας, της Βόνιτσας. Και λόγω των βλαβών στο δίκτυο, δεν υπάρχει δίκτυο ρεύματος, οπότε έχουμε πρόβλημα και στις πηγές υδροδότησης όλης της περιοχής».

«Δύσκολες συνθήκες, τρομεροί άνεμοι το πρωί, μέχρι και το μεσημέρι. Τώρα δεν ξέρω κι εγώ πραγματικά που έχει φτάσει η φωτιά», ανάφερε. «Είναι δύσκολες οι συνθήκες» στον Άγιο Γεώργιο σημείωσε.

Μάλιστα, αναφερόμενος και στην πυρκαγιά που ξέσπασε πριν 3 ημέρες, ο κ. Γεωργάκος τόνισε ότι έχουν καταλήξει πως υπήρξε εμπρησμός. «Μάλιστα», όπως είπε, «σε μια ήμουν και παρών όπου πραγματικά ήταν μπροστά στα μάτια μου. Σε μια διασταύρωση εδώ του δήμου, μηχανάκι έβαλε [φωτιά], δεν πρόλαβα να το σταματήσω. Έτυχε όλες οι υπόνοιες που είχαμε, να τα δω μπροστά στα μάτια μου και πραγματικά σε δευτερόλεπτα πήρε φωτιά. Καταφέραμε και την περιορίσαμε μέσα στο 5λεπτο. Αλλά δυστυχώς έδωσα μόνο τα στοιχεία για το πώς ήταν αυτός που την έβαλε, οπότε τώρα γίνεται και μια έρευνα να δουν τη γύρω περιοχή, γιατί οι 4 πυρκαγιές που είχαμε προχθες ήταν καθαρά θέμα εμπρησμού».