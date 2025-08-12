Αλεξανδρούπολη: Ολοκληρώθηκε η κατάσβεση της πυρκαγιάς στον οικισμό του Άβαντος

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση κατάσβεσης από την πυροσβεστική, λίγο μετά από τις 14:30 το μεσημέρι, στον οικισμό του Άβαντος Αλεξανδρούπολης, χωρίς ευτυχώς να προλάβει να επεκταθεί σε κατοικίες που γειτνιάζουν με τα οικόπεδα.

Η παρέμβαση ήταν άμεση και μάλιστα, αν και τελικά δεν χρειάστηκε στην πορεία, είχε δοθεί ακόμη και αίτημα για αεροπυρόσβεση, καθώς η αρχική ειδοποίηση ανέφερε αγροτοδασική πυρκαγιά, όπως είπε σε σχετικές δηλώσεις του ο διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών νομού Έβρου, Αρχιπυραγός, Πασχάλης Χορτερούδης.

Δυνάμεις κατάσβεσης

Σημειώνεται πως στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά έξι οχήματα της πυροσβεστικής, δυνάμεις της πυροσβεστικής, του στρατού και της αστυνομίας, χωματουργικά οχήματα του δήμου, ενώ υπήρχε ετοιμότητα για συνδρομή επιπλέον τριών πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση που κρινόταν αναγκαίο. Στο σημείο υπήρχε προληπτικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η φωτιά έκαψε μηχανήματα πριονοκορδέλας κοπής ξύλων και οχήματα που βρισκόταν εντός των οικοπέδων.

Τα αίτια παραμένουν άγνωστα και ήδη διερευνώνται από αξιωματικούς της πυροσβεστικής, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως σε διάστημα περίπου ενός μήνα, είναι η δεύτερη φορά που στην συγκεκριμένη περιοχή, ξεσπά πυρκαγιά.