Καλαμάτα: Φωτιά τώρα στην περιοχή Ρίζα στα Αγριώματα απείλησε σπίτια – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Καλαμάτα: Φωτιά τώρα στην περιοχή Ρίζα στα Αγριώματα απείλησε σπίτια – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Screenshot/ΕΡΤ

Η φωτιά έπιασε σε ξερά χόρτα και επεκτάθηκε σε χαράδρα όπου βρήκε καύσιμη ύλη

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 4μμ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά στην περιοχή Ρίζα, στα Αγριώματα Καλαμάτας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής με δέκα πυροσβέστες, ενώ στο έργο τους συνδράμουν εθελοντές της ομάδας νέων «Η Δημοβίτισσα», καθώς και πέντε υδροφόρες και εκσκαπτικά μηχανήματα του Δήμου Καλαμάτας από την Πολιτική Προστασία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά έπιασε σε ξερά χόρτα και επεκτάθηκε σε χαράδρα όπου βρήκε καύσιμη ύλη. Βρίσκεται κοντά σε διάσπαρτες οικίες του οικισμού και γι’ αυτό το λόγο αλλά και εξαιτίας του δύσβατου σημείου επιχειρούν από αέρος και δυο α/φ τύπου PZL αλλά και ένα ελικόπτερο Ερικσον.

Στο ίδιο σημείο είχε εκδηλωθεί φωτιά και την περασμένη Κυριακή, η οποία είχε κάψει άνω του ενός στρέμματος με ελαιοκαλλιέργειες. Η Πυροσβεστική εκτιμά ότι σύντομα η σημερινή πυρκαγιά θα έχει περιοριστεί και θα τεθεί υπό έλεγχο.

