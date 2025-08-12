Μεγάλη φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας – Μια ανάσα από τα σπίτια οι φλόγες, μήνυμα από το 112 (φωτογραφίες, βίντεο)

Μεγάλη πυρκαγιά, ακόμη μια, έχει εκδηλωθεί στον Άγιο Γεώργιο Πρεβέζης.

Οι φλόγες, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες της Ναυτεμπορικής, είναι μια ανάσα από το χωριό, με τους κατοίκους να καταγγέλλουν έλλειψη πυροσβεστικών δυνάμεων.

Μέσω του 112 οι αρχές ζητούν την εκκένωση των περιοχών Δρυόφυτο και Άγιος Γεώργιος.

«Δασική πυρκαγιά στη περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Δρυόφυτο και Άγιος Γεώργιος απομακρυνθείτε προς Φιλιππιάδα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ Δασική πυρκαγιά στη περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Δρυόφυτο και #Άγιος_Γεώργιος απομακρυνθείτε προς #Φιλιππιάδα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025