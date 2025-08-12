Logo Image

Μεγάλη φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας – Μια ανάσα από τα σπίτια οι φλόγες, μήνυμα από το 112 (φωτογραφίες, βίντεο)

Κοινωνία

naftemporiki.gr

Έλλειψη δυνάμεων καταγγέλλουν οι πολίτες

Βασίλης Καλέτσιος [email protected]

Μεγάλη πυρκαγιά, ακόμη μια, έχει εκδηλωθεί στον Άγιο Γεώργιο Πρεβέζης.

Οι φλόγες, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες της Ναυτεμπορικής, είναι μια ανάσα από το χωριό, με τους κατοίκους να καταγγέλλουν έλλειψη πυροσβεστικών δυνάμεων.

naftemporiki.gr

Μέσω του 112 οι αρχές ζητούν την εκκένωση των περιοχών Δρυόφυτο και Άγιος Γεώργιος.

naftemporiki.gr
naftemporiki.gr

«Δασική πυρκαγιά στη περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Δρυόφυτο και Άγιος Γεώργιος απομακρυνθείτε προς Φιλιππιάδα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

