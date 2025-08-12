Logo Image

Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Χαλάνδρα Χίου: Καίει αγροτική και δασική έκταση

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Χάλανδρα Χίου.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και δύο ελικόπτερα, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Καίει χορτολιβαδικη και δασική έκταση, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Ήδη στο σημείο βρίσκεται μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής και εθελοντές, ενώ με το πλοίο της γραμμής θα αναχωρήσει μονάδα της ΕΜΟΔΕ από τη Μυτιλήνη για τη Χίο.

