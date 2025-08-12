Πυρκαγιές: Νέα μηνύματα από το 112

Διαδοχικά μηνύματα από το 112 από νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης, λόγω πυρκαγιών.
Συγκεκριμένα, εστάλησαν ειδοποιήσεις:
- Πρέβεζα: Δασική πυρκαγιά στη περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Δρυόφυτο και Άγιος Γεώργιος, απομακρυνθείτε προς Φιλιππιάδα.
- Αχαΐα: Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Καμενίτσα, Αχαϊκό, Διδαχέικα, Αλισσός, Λούσικα, Σπαλιαρέικα, απομακρυνθείτε προς Κάτω Αχαΐα.
- Αχαΐα: Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος Στέφανος & Θεριανό. Αν βρίσκεστε στις περιοχές αυτές, απομακρυνθείτε προς Πάτρα.
- Πρέβεζα: Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Γυμνότοπος. Αν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε προς Κερασώνα.
- Άρτα: Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αμμότοπος. Αν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε προς Καμπή.