Πυρκαγιές: Νέα μηνύματα από το 112

Κοινωνία

Εντολές εκκένωσης οικισμών σε Πρέβεζα, Αχαΐα, Άρτα

Διαδοχικά μηνύματα από το 112 από νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης, λόγω πυρκαγιών.

Συγκεκριμένα, εστάλησαν ειδοποιήσεις:

  • Πρέβεζα: Δασική πυρκαγιά στη περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Δρυόφυτο και Άγιος Γεώργιος, απομακρυνθείτε προς Φιλιππιάδα.
  • Αχαΐα: Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Καμενίτσα, Αχαϊκό, Διδαχέικα, Αλισσός, Λούσικα, Σπαλιαρέικα, απομακρυνθείτε προς Κάτω Αχαΐα.
  • Αχαΐα: Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος Στέφανος & Θεριανό. Αν βρίσκεστε στις περιοχές αυτές, απομακρυνθείτε προς Πάτρα.
  • Πρέβεζα: Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Γυμνότοπος. Αν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε προς Κερασώνα.
  • Άρτα: Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αμμότοπος. Αν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε προς Καμπή.

