Φωτιά τώρα και μήνυμα από το 112 στα Μοιραίικα Αχαΐας

Δασική πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί στην Αχαΐα και συγκεκριμένα στην περιοχή Μοιραίικα.

Προ ολίγου εστάλη και μήνυμα εκκένωσης στις περιοχές Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος Στέφανος και Θεριανό για εκκένωση προς ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας.