Φωτιά τώρα και μήνυμα από το 112 στα Μοιραίικα Αχαΐας

Δασική πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί στην Αχαΐα και συγκεκριμένα στην περιοχή Μοιραίικα.
Προ ολίγου εστάλη και μήνυμα εκκένωσης στις περιοχές Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος Στέφανος και Θεριανό για εκκένωση προς ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας.
Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Μοιραίικα #Παλαιά_Περιστέρα #Χαϊκάλι #Άγιος_Στέφανος & #Θεριανό της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε προς #ΒΙΠΕ #Πάτρας
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
