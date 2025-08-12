Ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο, απειλεί δύο χωριά: Μέτωπα σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα

Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη να μη φθάσει σε σπίτια, ενώ στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος, ανέφερε: «H φωτιά είναι δίπλα σε σπίτια αυτή τη στιγμή, ολόκληρο το χωριό Αγαλάς απειλείται, καθώς καίγεται το δάσος δίπλα του και οι φλόγες κατευθύνονται και προς το χωριό Κερί. Όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι εδώ. Η Πολιτική Προστασία, μηχανήματα έργων, τα πάντα, αλλά παρόλα αυτά έχει ισχυρούς ανέμους και είναι ανεξέλεγκτη η φωτιά. Χρειάζονται οπωσδήποτε κι άλλα εναέρια μέσα για να κόψουν τη φωτιά, να μην κατευθυνθεί προς το χωριό».

Στις αυλές των σπιτιών οι φλόγες – Εξετάζεται εμπρησμός

Με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, έχει μεταβεί στην περιοχή Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε), για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, καθώς εξετάζεται το σενάριο εμπρησμού.

Νεότερες πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα, αναφέρουν ότι φλόγες στο χωριό Αγαλάς έχουν φτάσει στις αυλές των σπιτιών.

Άλλαξε κατεύθυνση

Η πυρκαγιά ξεκίνησε νωρίς το πρωί από δασική έκταση στην περιοχή του Κοιλιωμένου και ενώ φαινόταν να απειλεί το χωριό Αγαλάς, λόγω της αλλαγής κατεύθυνσης του ανέμου άρχισε να κατευθύνεται προς το χωριό Κερί.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο, για προληπτικούς λόγους ζητήθηκε η εκκένωση ξενοδοχείου που βρίσκεται στην περιοχή Απελάτι πριν από το Κερί.

Προειδοποιητικό μήνυμα από το «112» συνιστά στους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Κερί να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς την πόλη της Ζακύνθου και σε αυτούς που βρίσκονται στον Αγαλά να μετακινηθούν προς τα χωριά Κοιλιωμένος και Μαχαιράδο.

Η δεύτερη σοβαρότερη πυρκαγιά εντοπίζεται στα Παλιάμπελα Βόνιτσας, στην Αιτωλοακαρνανία.

Εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στις 03:45. Εκδόθηκαν δύο μηνύματα 112, ένα για ετοιμότητα και ένα για απομάκρυνση από Βαρκό προς Παλιάμπελα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 85 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 27 οχήματα, εννέα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Υπό έλεγχο σε Κεφαλονιά και Φωκίδα

Η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά εκδηλώθηκε στις 02:30 σε δασική έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λαγκάδα Αργοστολίου. Εκδόθηκαν δύο μηνύματα 112, ένα για ετοιμότητα και στη συνέχεια ένα για απομάκρυνση από τις περιοχές Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα προς Μύρτο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 60 πυροσβέστες και τρεις ομάδες πεζοπόρων με 17 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Νεότερες πληροφορίες ανέφεραν ότι η πυρκαγιά βρισκόταν υπό έλεγχο.

Η πυρκαγιά στη Φωκίδα εκδηλώθηκε στις 06:00 σε δασική έκταση στην περιοχή Δαφνός του δήμου Δωρίδος.

Στην περιοχή υπάρχουν χωριά τα οποία δεν απειλήθηκαν, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 30 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, οκτώ οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Αμμότοπος στην Άρτα. Μήνυμα εκκένωσης εστάλη από το 112 για το χωριό, αλλά και για την περιοχή Γυμνότοπος.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής είναι μεγάλη, ωστόσο η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη, καθώς η φωτιά απειλεί το χωριό.

Δεύτερη πυρκαγιά ξέσπασε πολύ κοντά στον Αμμότοπο, αυτή τη φορά σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος Πρεβέζης. Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Εστάλη και μήνυμα από το 112 για εκκένωση προς Κερασώνα.