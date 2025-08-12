Φαίδων Βεγλερής, ένας εμβληματικός υπερασπιστής των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας

Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας και του Στρασβούργου, αλλά πρωτίστως δικηγόρος μαχόμενος υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ο Φαίδων Βεγλερής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 12 Αυγούστου 1998 σε ηλικία 95 ετών, ήταν ένας εμβληματικός υπερασπιστής της ίδιας της δημοκρατίας.

Γεννημένος σε αστική οικογένεια της Κωνσταντινούπολης, ήταν γιος του Θεοχάρη Βεγλερή, διδάκτορα Νομικής και νομάρχη Λέσβου, και της Ευγενίας Αντίπα. Θείος του ο Γρηγόριος Βεγλερής, ανώτερος διοικητικός υπάλληλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τελευταίος ηγεμόνας της Σάμου.

