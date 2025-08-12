Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη υπήκοος Τουρκίας, διωκόμενος από την Interpol

Συνελήφθη από τις αρχές στη Θεσσαλονίκη, Τούρκος υπήκοος, διεθνώς διωκόμενος με ερυθρά αγγελία της Interpol.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων διακριβώθηκε ότι ο ανωτέρω έχει καταδικαστεί από Αρχές της Τουρκίας για εμπόριο-προμήθεια ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών και αγορά, αποδοχή και κατοχή ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών προς χρήση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο διωκόμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Οι αγγελίες της Interpol αποτελούν διεθνή αιτήματα συνεργασίας ή σήματα που επιτρέπουν στις αστυνομίες των χωρών μελών της Interpol να ανταλλάσσουν πληροφορίες περί εγκλημάτων. Στην περίπτωση των ερυθρών αγγελιών, πρόκειται για πρόσωπα που καταζητούνται από εθνικά δικαστήρια για ποινική δίωξη ή για εκτέλεση ποινής βάσει εντάλματος σύλληψης ή δικαστικής απόφασης.