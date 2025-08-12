Πυρκαγιές: Μέχρι την Εύβοια και τη βορειοανατολική Αττική έφτασε ο καπνός από τις φωτιές της Τουρκίας

Μέχρι την Εύβοια, τις Σποράδες, αλλά και τη βορειοανατολική Αττική έφτασε ο καπνός από τις φωτιές στην Τουρκία. Νέες εστίες φωτιάς ξέσπασαν στο Τσανάκαλε, ενώ έκλεισε και το αεροδρόμιο.

Ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης είναι ότι ο καπνός και η μυρωδιά καμένου από τις φωτιές στη γειτονική χώρα έχει διασχίσει το Αιγαίο (σκέπασε προφανώς τη Μυτιλήνη και τη Χίο) και έχει φτάσει μέχρι τις Σποράδες και την Εύβοια.

Όπως είναι λογικό προκλήθηκε και αναστάτωση στους πολίτες, με την πυροσβεστική να ενημερώνει στα τηλεφωνήματα ότι πιθανότατα ο καπνός και η οσμή καμένου προέρχεται από τις φωτιές στην Τουρκία.

Μάλιστα η πυρκαγιά είναι ορατή από την Αλεξανδρούπολη.

Οι δασικές πυρκαγιές έχουν θέσει σε κίνδυνο κατοικημένες περιοχές, ενώ πάνω από 2.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους.

Οι πυροσβέστες στην Τουρκία μάχονται με τις φλόγες στο κέντρο της βορειοδυτικής επαρχίας Τσανάκαλε, οι οποίες ενισχύονται από ισχυρούς ανέμους, ενώ χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους.