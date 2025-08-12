Φωτιά τώρα στα Παλιάμπελα Βόνιτσας – Ήχησε το 112

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 05:00 το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.
Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 να είναι σε ετοιμότητα για πιθανή ανάγκη εκκένωσης.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
Δασική πυρκαγιά στηv περιοχή #Παλιάμπελα της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki
@hellenicpolice
Μεγάλη φωτιά στην Κεφαλονιά
Να θυμίσουμε ότι λίγες ώρες νωρίτερα ξέσπασε μεγάλη φωτιά και στην Κεφαλονιά, στην περιοχή Φαρακλάτα, περίπου 5 χιλιόμετρα από το Αργοστόλι.
Το 112 έχει ηχήσει για απομάκρυνση των κατοίκων από Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα.