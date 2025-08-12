Logo Image

Φωτιά τώρα στα Παλιάμπελα Βόνιτσας – Ήχησε το 112

Κοινωνία

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Νέα εστία πυρκαγιάς στη Βόνιτσα - Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 05:00 το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 να είναι σε ετοιμότητα για πιθανή ανάγκη εκκένωσης.

Μεγάλη φωτιά στην Κεφαλονιά

Να θυμίσουμε ότι λίγες ώρες νωρίτερα ξέσπασε μεγάλη φωτιά και στην Κεφαλονιά, στην περιοχή Φαρακλάτα, περίπου 5 χιλιόμετρα από το Αργοστόλι.

Το 112 έχει ηχήσει για απομάκρυνση των κατοίκων από Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα.

