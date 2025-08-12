Κεφαλονιά: Οι πρώτες εικόνες από τη μεγάλη φωτιά στα Φαρακλάτα (βίντεο, φωτογραφίες)

Μεγάλη φωτιά μαίνεται στην Κεφαλονιά περίπου από τις 03:30 πμ., έχοντας σημάνει συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Η πυρκαγιά ξέσπασε στα Φαρακλάτα, χωριό περίπου 5 χλμ από το Αργοστόλι, και εξαπλώνεται ταχύτατα.
(Βιντεο : Spiraggelos Kosmatos/Forecast Weather Greece – Facebook)
Στην ανάρτηση του Forecast Weather Greece φαίνεται η πυρκαγιά από το Ληξούρι,
Ήδη έχει σημάνει το 112 για εκκένωση 3 οικισμών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λαγκάδα #Αργοστόλι της Περιφερειακής Ενότητας #Κεφαλληνίας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Φαρακλάτα #Διλινάτα και #Δαυγάτα απομακρυνθείτε προς #Μύρτος
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
Φωτιά και στη Βόνιτσα
Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 05:00 τα ξημερώματα και στη Βόνιτσα, στην περιοχή Παλιάμπελα.
Οι κάτοικοι έχουν λάβει μήνυμα να είναι σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
Δασική πυρκαγιά στηv περιοχή #Παλιάμπελα της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki
@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025