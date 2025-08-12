Logo Image

Κεφαλονιά: Οι πρώτες εικόνες από τη μεγάλη φωτιά στα Φαρακλάτα (βίντεο, φωτογραφίες)

Facebook/ Forecast Weather Greece

Εκκενώνονται 3 οικισμοί: Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα

Μεγάλη φωτιά μαίνεται στην Κεφαλονιά περίπου από τις 03:30 πμ., έχοντας σημάνει συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στα Φαρακλάτα, χωριό περίπου 5 χλμ από το Αργοστόλι, και εξαπλώνεται ταχύτατα.

(Βιντεο : Spiraggelos Kosmatos/Forecast Weather Greece – Facebook)

Στην ανάρτηση του Forecast Weather Greece φαίνεται η πυρκαγιά από το Ληξούρι,

Ήδη έχει σημάνει το 112 για εκκένωση 3 οικισμών.

Φωτιά και στη Βόνιτσα

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 05:00 τα ξημερώματα και στη Βόνιτσα, στην περιοχή Παλιάμπελα.

Οι κάτοικοι έχουν λάβει μήνυμα να είναι σε ετοιμότητα.

