Φωτιά τώρα κοντά στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς – Ήχησε το 112 για Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 03:30 τα ξημερώματα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φαρακλάτα Κεφαλονιάς, κοντά στο Αργοστόλι.

Kινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φαρακλάτα Κεφαλονιάς. Kινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Η φωτιά εξαπλώνεται γρήγορα με αποτέλεσμα να έχει σημάνει το 112 για 3 οικισμούς.