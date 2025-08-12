Logo Image

Φωτιά τώρα κοντά στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς – Ήχησε το 112 για Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα

Φωτιά τώρα κοντά στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς – Ήχησε το 112 για Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα

Οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν προς Μύρτο

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 03:30 τα ξημερώματα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φαρακλάτα Κεφαλονιάς, κοντά στο Αργοστόλι.

Kινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Η φωτιά εξαπλώνεται γρήγορα με αποτέλεσμα να έχει σημάνει το 112 για 3 οικισμούς.

