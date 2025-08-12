Φωτιά τώρα κοντά στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς – Ήχησε το 112 για Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 03:30 τα ξημερώματα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φαρακλάτα Κεφαλονιάς, κοντά στο Αργοστόλι.
Kινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φαρακλάτα Κεφαλονιάς. Kινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025
Η φωτιά εξαπλώνεται γρήγορα με αποτέλεσμα να έχει σημάνει το 112 για 3 οικισμούς.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λαγκάδα #Αργοστόλι της Περιφερειακής Ενότητας #Κεφαλληνίας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Φαρακλάτα #Διλινάτα και #Δαυγάτα απομακρυνθείτε προς #Μύρτος
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025