Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 12 Αυγούστου

Οι Άγιοι Φώτιος και Ανίκητος οι Μάρτυρες τιμώνται σήμερα, Τρίτη 12 Αυγούστου 2025, από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμώνται επίσης:

Ο Όσιος Παλάμων

Ο Όσιος Κάστωρ

Οι Άγιοι Πάμφιλος και Καπίτων οι Μάρτυρες

Φώτιος και Ανίκητος

Όταν ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός αποφάσισε να εξαπολύσει διωγμό κατά των Χριστιανών, μίλησε ενώπιον της Συγκλήτου με τους πιο υβριστικούς λόγους εναντίον τους. Ανάμεσα στους παρισταμένους βρισκόταν και ο Ανικήτος. Χωρίς να φοβηθεί, σηκώθηκε με θάρρος και δήλωσε ανοιχτά την πίστη του.

Ο Διοκλητιανός, πληγωμένος από την παρρησία του, διέταξε να τον ρίξουν σε ένα τρομερό λιοντάρι. Μα το θηρίο ημέρεψε και στάθηκε μπροστά του σαν ήμερο πρόβατο. Ακολούθησε μεγάλος σεισμός, που γκρέμισε πλήθος ειδωλολατρικών αγαλμάτων. Τότε, τον έδεσαν σε τροχό με αναμμένη φωτιά από κάτω.

Ω του θαύματος, ο τροχός σταμάτησε και η φωτιά έσβησε. Εκείνη τη στιγμή, ο ανιψιός του, Φώτιος, έτρεξε και τον αγκάλιασε. Βλέποντας αυτό οι ειδωλολάτρες, συνέλαβαν και τους δύο και τους εκτέλεσαν.

