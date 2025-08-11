Logo Image

Αύγουστος του 1922, Μικρά Ασία: Τα συμφέροντα των Γάλλων και η… αγάπη για τους Κεμαλικούς

Κοινωνία

Αύγουστος του 1922, Μικρά Ασία: Τα συμφέροντα των Γάλλων και η… αγάπη για τους Κεμαλικούς

Τούρκοι πυροβολητές πριν από τη «Μεγάλη επίθεση» του Αυγούστου του 1922, που ολοκληρώθηκε με την καταστροφή της Σμύρνης (πηγή: Πανεπιστήμιο Afyon Kocatepe)

Ένα διαφωτιστικό απόσπασμα από το εμβληματικό έργο του Τζορτζ Χόρτον «Η μάστιγα της Ασίας».

Αμερικανός φιλέλληνας που ταύτισε το όνομά του με την Καταστροφή της Σμύρνης. Αυτός ήταν ο Τζορτζ Χόρτον (όπως είναι πιο γνωστό στην Ελλάδα το όνομα Όρτον), ο διπλωμάτης που έζησε 30 χρόνια στην Εγγύς Ανατολή.

Είναι αυτός που μας έδωσε ένα πολύτιμο ντοκουμέντο: το έργο του Η μάστιγα της Ασίας είναι «η εξιστόρηση της συστηματικής εξόντωσης χριστιανικών πληθυσμών από μουσουλμάνους και της ενοχής ορισμένων Μεγάλων Δυνάμεων, μαζί με την πραγματική ιστορία της πυρπόλησης της Σμύρνης» όπως αναφέρεται στην πρώτη σελίδα, κάτω από τον τίτλο.

Διαβάστε περισσότερα στο pontosnews.gr

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube