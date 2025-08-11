Αύγουστος του 1922, Μικρά Ασία: Τα συμφέροντα των Γάλλων και η… αγάπη για τους Κεμαλικούς

Αμερικανός φιλέλληνας που ταύτισε το όνομά του με την Καταστροφή της Σμύρνης. Αυτός ήταν ο Τζορτζ Χόρτον (όπως είναι πιο γνωστό στην Ελλάδα το όνομα Όρτον), ο διπλωμάτης που έζησε 30 χρόνια στην Εγγύς Ανατολή.

Είναι αυτός που μας έδωσε ένα πολύτιμο ντοκουμέντο: το έργο του Η μάστιγα της Ασίας είναι «η εξιστόρηση της συστηματικής εξόντωσης χριστιανικών πληθυσμών από μουσουλμάνους και της ενοχής ορισμένων Μεγάλων Δυνάμεων, μαζί με την πραγματική ιστορία της πυρπόλησης της Σμύρνης» όπως αναφέρεται στην πρώτη σελίδα, κάτω από τον τίτλο.

