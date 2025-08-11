Logo Image

Ιτέα: Σορός άνδρα εντοπίστηκε και ανασύρθηκε στην παραλία της περιοχής

Κοινωνία

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ/INTIME

Δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία του άτυχου άνδρα - Προανάκριση από το Λιμενικό

Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας της Ιτέας, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με την ελληνική ακτοφυλακή, τη σορό εντόπισαν λουόμενοι που ειδοποίησαν άμεσα το Λιμενικό Σώμα.

Στο σημείο έσπευσε πλωτό σκάφος με στελέχη του Λιμενικού, ενώ στην επιχείρηση ανάσυρσης συνέδραμε και ιδιωτικό μέσο.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας για την απαραίτητη ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία ταυτότητας του θανόντος, ενώ το Λιμενικό Σώμα διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

