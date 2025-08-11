ΕΛ.ΑΣ. : Σύλληψη 19χρονου για ληστείες σε περίπτερα και μίνι μάρκετ υπό την απειλή μαχαιριού

Συνελήφθη για ληστείες σε περίπτερα και μίνι μάρκετ σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής, ένας19χρονος, μέλος συμμορίας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε συμμορία που διέπραττε ληστείες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, ληστρική κλοπή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων ενώ αναζητούνται και άλλα μέλη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 19χρονος, λίγες ώρες νωρίτερα, μαζί με ένα συνεργό του, ακινητοποίησαν έναν υπάλληλο περιπτέρου με την απειλή μαχαιριού, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα της ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία, τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο, με σκοπό την τέλεση ληστειών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Σωματική βία

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της ομάδας, κυρίως βραδινές ώρες, όπου η κίνηση ήταν μειωμένη, προσέγγιζαν υπαλλήλους περιπτέρων και μίνι μάρκετ και αφού τους απειλούσαν με τη χρήση μαχαιριού, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, ενώ δε δίσταζαν να ασκήσουν σωματική βία σε περίπτωση που τα θύματά τους αντιστέκονταν.

Από έρευνα στην οικία του συλληφθέντα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

• ρουχισμός που χρησιμοποίησε για την τέλεση των ληστειών,

• 2 τρίφτες,

• 7 συσκευές κινητών τηλεφώνων και

• μαχαίρι.

Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα της ΕΛΑΣ έχουν εξιχνιαστεί 5 περιπτώσεις ληστειών σε περίπτερα και μίνι μάρκετ στις περιοχές του Ηρακλείου, της Πεύκης και της Νέας Ιωνίας.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.