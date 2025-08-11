Φωτιές: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Βόλβη

Χωρίς κάποιο ενεργό μέτωπο είναι αυτή την ώρα η φωτιά που είχε ξεσπάσει το μεσημέρι σε περιοχή ανάμεσα στο Βαϊοχώρι και τη Μεγάλη Βόλβη. Περίπου στις 20.30 έληξε ο «συναγερμός» και τόσο οι κάτοικοι του Βαγιοχωρίου, όσο και οι μετανάστες κοντινής δομής επέστρεψαν, στα σπίτια τους και στη δομή καθώς νωρίτερα είχαν λάβει μήνυμα 112 για να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Ωστόσο, οι δυνάμεις κατάσβεσης παραμένουν σε συναγερμό για τον φόβο των αναζωπυρώσεων.

Μάχη με τις φλόγες έδωσαν 80 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 26 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση είχαν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Νωρίτερα, ήχησε το 112 το οποίο καλούσε τους κατοίκους του Βαϊοχωρίου να απομακρυνθούν προς Νυμφόπετρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κάτοικοι του χωριού έχουν φύγει, ενώ στο σημείο βρίσκονται λεωφορεία για να απομακρύνουν, αν κριθεί σκόπιμο, όσους διαμένουν στην δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων ασύλου.