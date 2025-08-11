Logo Image

Πυρκαγιές: Νέα μηνύματα από το 112

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

8 μηνύματα έως τις 18:50

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 τη Δευτέρα για τις διαδοχικές πυρκαγιές ανά τη χώρα.

Συγκεκριμένα, έως τις 18:50 είχαν σταλεί ειδοποιήσεις:

  • Δασική πυρκαγιά στα Τρελάγκαθα Αιτωλοακαρνανίας: Για ετοιμότητα.
  • Δασική πυρκαγιά στην Καλλιτεχνούπολη Ανατολικής Αττικής: Για ετοιμότητα.
  • Δασική πυρκαγιά στo Βαϊοχώρι Θεσσαλονίκης: Για απομάκρυνση προς Νυμφόπετρα.
  • Δασική πυρκαγιά στη Σκοτεινή Αργολίδας: Για ετοιμότητα.
  • Δασική πυρκαγιά στο Κάτω Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας: Για ετοιμότητα.
  • Δασική πυρκαγιά στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας: Για απομάκρυνση προς Νεμέα ή Αρχαίες Κλεωνές.
  • Δασική πυρκαγιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας: 2 μηνύματα, το ένα για ετοιμότητα, το άλλο για εκκένωση προς Μελιγαλά.

