Πυρκαγιές: Νέα μηνύματα από το 112

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 τη Δευτέρα για τις διαδοχικές πυρκαγιές ανά τη χώρα.
Συγκεκριμένα, έως τις 18:50 είχαν σταλεί ειδοποιήσεις:
- Δασική πυρκαγιά στα Τρελάγκαθα Αιτωλοακαρνανίας: Για ετοιμότητα.
- Δασική πυρκαγιά στην Καλλιτεχνούπολη Ανατολικής Αττικής: Για ετοιμότητα.
- Δασική πυρκαγιά στo Βαϊοχώρι Θεσσαλονίκης: Για απομάκρυνση προς Νυμφόπετρα.
- Δασική πυρκαγιά στη Σκοτεινή Αργολίδας: Για ετοιμότητα.
- Δασική πυρκαγιά στο Κάτω Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας: Για ετοιμότητα.
- Δασική πυρκαγιά στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας: Για απομάκρυνση προς Νεμέα ή Αρχαίες Κλεωνές.
- Δασική πυρκαγιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας: 2 μηνύματα, το ένα για ετοιμότητα, το άλλο για εκκένωση προς Μελιγαλά.