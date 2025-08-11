Φωτιά τώρα σε δασική έκταση μεταξύ Καλλιτεχνούπολης – Νέου Βουτζα – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα – Βίντεο

Καλύτερη φαίνεται να είναι η εικόνα στο μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση ανάμεσα στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής και τον Νέο Βουτζά. Η φωτιά καίει σε χαράδρα κοντά στο Λύρειο Ίδρυμα.

Η εικόνα της φωτιά στις 19.00 εμφανίζεται βελτιωμένη. Ο κίνδυνος για τα σπίτια του οικισμού έχει απομακρυνθεί, ενώ στο σημείο φέρεται να μη υπάρχει πλέον ενεργό μεγάλο μέτωπο. Ωστόσο, ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, ενώ σηκώθηκαν συνολικά 10 εναέρια μέσα.

Παράλληλα, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Εάν χρειαστεί θα πραγματοποιηθεί εκκένωση στο Λύρειο. Μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύει κατοικημένη περιοχή.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 105 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, εθελοντές, 5 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ Δασική πυρκαγιά στη περιοχή #Καλλιτεχνούπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 τη Δευτέρα για τις διαδοχικές πυρκαγιές ανά τη χώρα.

Συγκεκριμένα, έως τις 18:50 είχαν σταλεί ειδοποιήσεις:

Δασική πυρκαγιά στα Τρελάγκαθα Αιτωλοακαρνανίας: Για ετοιμότητα.

Δασική πυρκαγιά στην Καλλιτεχνούπολη Ανατολικής Αττικής: Για ετοιμότητα.

Δασική πυρκαγιά στo Βαϊοχώρι Θεσσαλονίκης: Για απομάκρυνση προς Νυμφόπετρα.

Δασική πυρκαγιά στη Σκοτεινή Αργολίδας: Για ετοιμότητα.

Δασική πυρκαγιά στο Κάτω Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας: Για ετοιμότητα.

Δασική πυρκαγιά στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας: Για απομάκρυνση προς Νεμέα ή Αρχαίες Κλεωνές.

Δασική πυρκαγιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας: 2 μηνύματα, το ένα για ετοιμότητα, το άλλο για εκκένωση προς Μελιγαλά.

Η εικόνα από τα υπόλοιπα μέτωπα – Σε πλήρη εξέλιξη η φωτιά στην Μεγάλη Βόλβη