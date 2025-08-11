Δήμαρχος Νεμέας: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά – Σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις

Ο δήμαρχος Νεμέας Κώστας Φρούσιος δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στην περιοχή, καθώς νωρίτερα σήμερα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην αρχαία Νεμέα Κορινθίας, ενώ εστάλη και μήνυμα από το 112 για εκκένωση.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι θα υπάρξει επιφυλακή και δημιουργούνται αντιπυρικές ζώνες, για παν ενδεχόμενο με τον αέρα και τις αναζωπυρώσεις.

Στις 3.59 το “112” έστειλε μήνυμα για προληπτική εκκένωση της περιοχής προς Νεμέα ή Αρχαίες Κλεωνές. Νωρίτερα ισχυρή δύναμη κινητοποιήθηκε για την κατάσβεσή της. 45 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.