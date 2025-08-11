Εργατικά ατυχήματα: 139 από την αρχή του έτους – Οδεύουμε προς θλιβερό ρεκόρ

Ανθρωπιστική κρίση στους χώρους εργασίας, στοιχειοθετούν οι 139 εργαζόμενοι που έχουν χάσει τη ζωή τους και οι 209 που έχουν τραυματιστεί σοβαρά από την αρχή της χρονιάς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΣΕΤΕΕ) ολόκληρο το 2024 είχαν χαθεί 149 άτομα και 232 είχαν τραυματιστεί σοβαρά. Άρα, αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός εργατικών ατυχημάτων, η χώρα οδεύει «στην υπέρβαση του αδιανόητου ορίου των 200 απωλειών» το 2025.

Έλεγχος για θανάτους από θερμική καταπόνηση

Από τα επιμέρους στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ΟΣΕΤΕΕ προκύπτει ότι στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου καταγράφηκαν 132 ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας. Το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ ήταν οι 110 απώλειες το 2023, το ίδιο χρονικό διάστημα. Επίσης, διεξάγεται έλεγχος σε 18 θανάτους, για ενδεχόμενη συσχέτισή τους με θερμική καταπόνηση από τις 27 Ιουνίου.

Ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ και Γραμματέας του τμήματος Υγείας και Ασφάλειας (ΥΑΕ) της ΓΣΕΕ, Ανδρέας Στοϊμενίδης χαρακτηρίζει «αδιανόητη» την εξέλιξη στα εργατικά δυστυχήματα στη χώρα, «πλήρως όμως αναμενόμενη από τις πολιτικές που ακολουθούνται στην εργασία και κατά συνέπεια από τους όρους εργασίας σε επικίνδυνους κλάδους όπως είναι οι κατασκευές, ο αγροτικός και ο τουριστικός κλάδος».

Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο ως προς την επίλυσή του, μιας και διαπιστώνεται οριζόντια γενίκευση σε όλους τους χώρους εργασίας. Όπως τονίζει ο κ. Στοϊμενίδης η κατάσταση «γίνεται εφιαλτική με την έλλειψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την πολιτική εμμονή για 13 ώρες εργασία την ημέρα. Η κλιματική κρίση και η θερμική καταπόνηση δημιουργούν ακόμα πιο επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, δίχως την πρόβλεψη προστατευτικού νομικού πλαισίου