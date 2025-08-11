Κηδεία Λένας Σαμαρά: Οδύνη στο τελευταίο αντίο

Συγγενείς, οικείοι και πλήθος πολιτικών, αποχαιρετούν αυτήν την ώρα την Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, η οποία έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Με τον πόνο χαραγμένο στα πρόσωπα τους, ο Αντώνης και η Γεωργία Σαμαρά δέχθηκαν τα συλλυπητήρια πλήθος κόσμου που έχει συγκεντρωθεί στον Ιερό Ναό Αγίων. Θεοδώρων στο Α΄Νεκροταφείο.

Εκει προσήλθαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κων/νος Τασούλας, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρώην πρέοδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος.

Η οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά έχει ζήτησε, αντί στεφάνων, να στηριχθούν φορείς με φιλανθρωπική δράση. «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας» έγραψε στην ανάρτησή του ο Αντώνης Σαμαράς.

Η Λένα Σαμαρά άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από αιφνίδια και σοβαρή επιδείνωση της υγείας της.