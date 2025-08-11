Logo Image

Κηδεία Λένας Σαμαρά: Οδύνη στο τελευταίο αντίο

Κοινωνία

Κηδεία Λένας Σαμαρά: Οδύνη στο τελευταίο αντίο

Κηδεία της Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, από τον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών, Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025. Η Λένα Σαμαρά πέθανε το βράδυ της Πέμπτης(7/8) σε ηλικία 34 ετών. Άφησε την τελευταία της πνοή από ανακοπή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Βουβός πόνος και πλήθος κόσμου στο Α΄Νεκροταφείο

Συγγενείς, οικείοι και πλήθος πολιτικών, αποχαιρετούν αυτήν την ώρα την Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, η οποία έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Με τον πόνο χαραγμένο στα πρόσωπα τους, ο Αντώνης και η Γεωργία Σαμαρά δέχθηκαν τα συλλυπητήρια πλήθος κόσμου που έχει συγκεντρωθεί στον Ιερό Ναό Αγίων. Θεοδώρων στο Α΄Νεκροταφείο.

Εκει προσήλθαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κων/νος Τασούλας, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρώην πρέοδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος.

Η οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά έχει ζήτησε, αντί στεφάνων, να στηριχθούν φορείς με φιλανθρωπική δράση. «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας» έγραψε στην ανάρτησή του ο Αντώνης Σαμαράς.

Η Λένα Σαμαρά άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από αιφνίδια και σοβαρή επιδείνωση της υγείας της.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube